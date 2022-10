Filha de Bela Gil, Flor Gil, choca ao raspar a cabeça: ''Linda de todas as formas''

Com a cabeça raspada, filha de Bela Gil, Flor Gil, surgiu em vídeo e impressionou com mudança radical

Redação Publicado em 21/10/2022, às 14h45 - Atualizado às 15h10

A filha de Bela Gil (34), Flor Gil, de 14 anos, chocou nesta sexta-feira, 21, os internautas ao mostrar que raspou a cabeça. Em um vídeo de antes e depois, adolescente exibiu a mudança radical.

No registro, a neta do cantor Gilberto Gil (80) apareceu no início com seus cabelos longos e em seguida surpreendeu ao aparecer com a cabeça raspada.

"Ops", disse ela na legenda do vídeo. Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram admirados com a mudança.

"Eu gritei, FILHAAA", disse a atriz Carolina Dieckmann (44). "LINDAAAAAAAA de todas as formas e de qualquer jeito", falou Carla Perez (44). "Linda com força, te amo", escreveu Fernanda Paes Leme (39). "Que linda", exclamou Giovanna Ewbank (36).

Veja o novo visual da filha de Bela Gil, Flor Gil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flor Gil (@florgildemasi)

Corajosa! Bela Gil revela que fez uma vitamina com a placenta da filha

Durante o lançamento do seu mais novo livro, chamado Da Raiz à Flor, que aborda a importância de não desperdiçar alimentos, Bela Gil conversou com o programa TV Fama sobre algumas polêmicas que envolvem o nome dela.

Questionada pela repórter Adriana Bombom sobre ter comido a placenta da sua filha Flor, a irmã da cantora Preta Gil não fugiu do assunto. "Quando eu falei, parece que eu peguei a placenta, refoguei e fiz como um fígado acebolado. Mas não fiz isso!", garantiu.

"Eu peguei um pedacinho e bati em uma vitamina. Não tem estudos que comprovem os benefícios da placenta porque isso não gera muitos lucros para a indústria", disparou a famosa que também ressaltou os benefícios da placenta.

"A placenta ajuda a regularizar os hormônios. Ajuda na depressão pós parto. Tem muito ferro e muitas vitaminas", disse Bela Gil.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!