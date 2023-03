Filha de Arlindo Cruz exibe sua beleza natural em foto de biquíni

Filha de Arlindo Cruz, Flora Cruz capricha na pose em foto com biquíni mínimo na piscina

A jovem Flora Cruz, de 20 anos, que é filha de Arlindo Cruz, caprichou na pose ao mostrar a sua beleza natural na piscina. Em foto sem retoques ou edições, a estrela apareceu só de biquíni fio-dental ao renovar o seu bronzeado em um dia de sol.

Ela foi fotografada enquanto exibia suas curvas impecáveis ao se refrescar em um dia quente. Na legenda, ela alfinetou os haters. “Gorda de biquíni de lacinho? Por que não?”, escreveu.

E completou: "Você não usa por que não gosta ou por que tem medo do julgamento alheio? Então, minha amiga, tenho uma notícia para te dar: você de maiô, biquíni, topless, roupa ou burca, vão te julgar. A verdade é que as pessoas têm o hábito de julgar e nós precisamos criar o hábito de não ligar pra isso. Sabe por que? Você merece ser feliz. Como você quiser ser".

Filha de Arlindo Cruz se pronuncia após a mãe assumir namoro

A influenciadora digital Flora Cruz, que é filha do cantor Arlindo Cruz e Babi Cruz, decidiu se pronunciar sobre o assunto que está dando o que falar a respeito de sua mãe. Babi compartilhou uma nota oficial para se defender das críticas que recebeu após revelar que está com um novo namorado. Então, Flora decidiu apoiar a mãe.

Nos comentários do post da mãe no Instagram, Flora se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto e apoiou o desabafo da mãe. “É isso! Sem mais! Vamos pra frente e como sempre com muito amor”, disse ela. Nos stories do Instagram, a jovem também compartilhou o texto de sua mãe e declarou: “Sem mais. Seguimos com amor”.