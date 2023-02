Esposa de Arlindo Cruz assume novo namorado: "Hora de pensar em mim"

Esposa de Arlindo Cruz assume novo namorado e justifica decisão; veja

Esposa de Arlindo Cruz, a ex porta-bandeira Babi Cruz está vivendo um novo namoro. Ela assumiu a relação para a família e confirmou o romance em uma primeira entrevista. Ela ainda é casada com sambista que sofreu um AVC há cinco anos.

“Eu conheci o André Caetano no momento da política . Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade”, disse Babi Cruz para a colunista Fábia Oliveira, do 'Em Off'.

Ela também negou que o novo namorado seja um ex-funcionário do marido. “O André Caetano nunca conheceu o Arlindo pessoalmente, nunca chegou perto do Arlindo. Nunca trabalhou com o Arlindo em nada”, afirmou.

“Eu nunca me relacionaria com ninguém que foi meu funcionário, foi funcionário do meu marido, segurança… Nós tivemos dezenas e dezenas de funcionários. Eu nunca me relacionaria com ninguém”, completou.

HOMENAGEM NO CARNAVAL

O cantor Arlindo Cruz (64) voltou ao carnaval do Rio de Janeiro na noite deste domingo, 19, cerca de cinco anos após sofrer um AVC. O sambista apareceu em uma cadeira de rodas e rodeado por sua família em cima do último carro alegórico da escola de samba Império Serrano.

A agremiação homenageou o cantor em seu enredo, chamado 'Lugares de Arlindo', e a família decidiu levá-lo ao evento público neste carnaval. A presença de Arlindo Cruz era uma incógnita para a escola de samba, já que dependiam da condição de saúde dele para estar ou não no carnaval.

O que aconteceu com Arlindo Cruz?

Em 2017, o cantor Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou com sequelas. Ele se sentiu mal em sua casa pouco antes de uma viagem e foi levado para o hospital. Ele foi medicado e passou por exames, que diagnosticaram o AVC hemorrágico. Ele passou por cerca de 17 cirurgias e ficou um longo período no hospital. Hoje em dia, o artista segue com o tratamento em sua casa e perto de sua família.

A família costuma mostrá-lo em fotos e vídeos nas redes sociais com frequência para atualizar os fãs sobre o estado de saúde dele.