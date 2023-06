Filha de Arlindo Cruz escandaliza ao posar com lingerie cavada: “Arrasou”

Filha de Arlindo Cruz, Flora Cruz elege lingerie cavada até o limite para curtir noitada no Rio de Janeiro

A filha do cantor Arlindo Cruz arrancou suspiros dos seguidores ao mostrar o look eleito para curtir uma noitada no Rio de Janeiro no último fim de semana. Ousada, a modelo Flora Cruz posou com uma lingerie cavadíssima combinada com um shortinho jeans. O registro rendeu muitos elogios para a caçula do sambista.

A empreendedora, que cuida de um dos negócios do pai, escolheu um body de renda transparente repleto de recortes e todo cavado para curtir a ocasião. Além disso, a peça reveladora também deu destaque para o decote, com tiras que trouxeram ainda mais sensualidade para o look.

Para suavizar a ousadia, Flora combinou a lingerie com um shortinho jeans e uma jaqueta toda trabalhada no brilho, além de algumas correntes de prata, um laço rosa no cabelo trançado e um tênis preto: “O look foi uma mistura de jeans com lingerie que eu AMO! Aprovado?”, ela perguntou para seus mais de 100 mil seguidores.

Nos comentários, os fãs de Flora fizeram questão de opinar sobre a combinação: “Lindaaaa, amei", escreveu uma seguidora. “Toda maravilhosa”, exaltou outra. "Aprovadíssima querida”, opinou uma terceira. “Um escândalo de tanta beleza e bom gosto!”, disse mais uma. “Arrasou!”, escreveu outra.

Filha de Arlindo Cruz escandaliza ao posar com lingerie cavada - Reprodução/Instagram

Filha de Arlindo Cruz posa com lingerie em noitada - Reprodução/Instagram

Flora é a filha caçula de Arlindo Cruz e Babi Cruz. Além de ser empreendedora e gerenciar a loja de produtos oficiais do pai, ela também atua como influenciadora digital e modelo Plus Size. Além disso, ela também é mãe do pequeno Ridan, seu primeiro filho, que chegou ao mundo quando ela tinha apenas 15 anos.

Filha de Arlindo Cruz faz denúncia gravíssima contra cuidador do pai:

Recentemente, Flora ficou entre os assuntos mais comentados na web ao denunciar o cuidador de seu pai, que sofreu um acidente vascular cerebral em 2017, e desde então, necessita de cuidados especiais. Muito abalada, ela publicou um texto em suas redes sociais para contar que precisou tomar medidas de segurança após sofrer uma importunação sexual.