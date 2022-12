Fernando Zor deixa o bumbum de fora em nova foto

Fernando Zor revela que fez novo procedimento estético e aparece com o bumbum à mostra: 'Corpinho escultural'

O cantor sertanejo Fernando Zor (38), da dupla com Sorocaba (42), agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar que fez um novo procedimento estético. O artista foi cuidar do seu bumbum em uma clínica de estética e surpreendeu ao aparecer sem roupa na web .

Em uma selfie, o cantor deixou o bumbum à mostra ao aparecer deitado em uma maca para o procedimento. “Bom dia, meu povo. Hoje é dia de cuidar da beleza mais uma vez. Estamos aqui dando uma ajeitada, mas hoje é uma ajeitada diferente. Surpresa”, disse ele.

Sem revelar detalhes do que fez, Fernando deu a entender que fez algo na região dos glúteos. O médico Francisco Tribulato brincou: “A gente realizou um bioestimulo nesse corpinho escultural. Quem te encontrar na praia vai entender”.

Solteiro, Fernando Zor desabafa sobre o lado ruim de não ter uma namorada

Solteiro desde o término do namoro com Maiara, o cantor sertanejo Fernando Zor (38), brincou sobre a vida de solteiro. Ele compartilhou um vídeo falando sobre o lado ruim de estar sozinho.

No novo vídeo, Fernando apareceu dançando em um palco durante seu show e falou sobre ter 'contatinhos' durante a vida de solteiro. Na imagem, ele escreveu: “O lado ruim de ser solteiro é ter que falar como foi meu dia 15 vezes”. Na legenda, ele ainda completou: “Pensa num lado ruim! Dia corrido, gente”.