Fernanda Paes Leme ostenta curvas esculturais durante passeio de iate: "Gata"

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Lemeimpressionou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 28, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem. Ela está aproveitando alguns dias em Fomentera, na Espanha, ao lado do noivo, Victor Sampaio.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a famosa, que comanda o podcast 'Quem Pode, Pod', ao lado de Giovanna Ewbank, exibe seu corpo escultural ao surgir usando um maiô preto cavado, enquanto curte um passeio de iate com o amado.

Em outros registros, Fernanda está usando uma saída de praia colorida, enquanto troca beijos apaixonados com Victor. Ela também aparece sozinha, admirando a bela paisagem, enquanto almoça em um restaurante.

Os seguidores encheram a publicação de elogios. "Gata", disse a apresentadora Giovanna Ewbank. "Diva da lancha", brincou a atriz Maisa Silva. "Arrasou nas fotos! Amei", comentou a atriz Giselle Batista. "Musa", escreveu uma seguidora. "Que incrível", falou uma fã.

Fernanda Paes Leme se afasta das redes sociais e explica o motivo

No começo do mês, Fernanda Paes Leme anunciou seu afastamento da rede social em um desabafo. A famosa compartilhou uma imagem com a frase "volto já..." e explicou melhor o que está acontecendo em sua intimidade.

"Oie, grupo... Tudo? Por aqui tudo bem, mas queria me abrir um pouco com vocês. Ultimamente tenho me sentido um pouco angustiada do mundo virtual. São tantas informações, tantas referências, tantos conteúdos e tão pouco tempo. A gente fica patinando entre viver e produzir o tempo todo. Até certo ponto esse contato constante é legal, porque essa troca com vocês é gostosa demais, compartilhar certos momentos da minha vida é bom, mostrar meu trabalho. Só que aí chega uma hora que parece que não é suficiente", disse ela em um trecho da postagem. Veja o desabafo completo!