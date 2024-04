Fabiana Karla esbanja beleza em cliques na praia: "Maravilhosa"

A atriz Fabiana Karla arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques em uma praia

Fabiana Karla usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 18, para mostrar que está aproveitando muito bem o seu dia. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz surgiu esbanjando beleza enquanto relaxava em uma praia.

Enquanto fazia várias poses em meio a linda paisagem, usando um biquíni roxa, a artista falou sobre o momento de lazer. "A vida mima muito… E eu só agradeço", escreveu ela na legenda da publicação. Fabiana, aliás, está em Fortaleza, no Ceará.

A postagem recebeu vários elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Que linda", escreveu outra. "Uma sereia", comentou uma fã. "Você é uma inspiração. Maravilhosa", falou mais uma admiradora.

Vale lembrar que Fabiana Karla será a nova apresentadora do programa 'Bake Off Brasil - Mão na Massa', do SBT. A emissora, que havia cancelado o reality gastronômico em janeiro deste ano, anunciou nesta no último dia 10 o retorno da atração com um novo time no comando.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Karla (@fabianakarlareal)

Fabiana Karla anuncia a morte do pai

No mês passado, Fabiana Karla fez um post nas redes sociais para anunciar que seu pai faleceu. Ela não revelou detalhes sobre a partida dele, mas fez questão de homenageá-lo. A estrela relembrou momentos da presença do pai em sua vida e lamentou a morte dele.

"É painho… O senhor partiu… E levou um pedaço da minha existência… Mas deixou tantas coisas boas… Deixou sua alegria, sua risada gostosa, seu humor, seu jeito amoroso (e ao mesmo tempo brabo)… Seu lado que não sabia viver sem o trabalho… Tudo o que eu reconheço em mim. Obrigada por ter me apresentado “Ludugero”, Luiz Gonzaga, Dick Farney, e por sempre ter me dado a melhor parte da laranja: "A tampinha". Obrigada por ter sido o MEU PAI, do jeitinho que você conseguiu ser, e mesmo com todas suas ausências, conseguir fazer com que eu me sentisse tão amada quando me olhava com os esses olhos azuis mais lindos do mundo...", disse ela em um trecho. Confira a publicação completa!