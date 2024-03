Fabiana Karla anuncia a morte do pai: 'Levou um pedaço da minha existência'

A atriz e humorista Fabiana Karla faz homenagem comovente ao anunciar a morte do seu pai e fala sobre a presença dele em sua vida

A atriz e humorista Fabiana Karla está de luto. Neste domingo, 24, ela fez um post nas redes sociais para anunciar que seu pai faleceu. Ela não revelou detalhes sobre a partida dele, mas fez questão de homenageá-lo.

A estrela relembrou momentos da presença do pai em sua vida e lamentou a morte dele. "É painho…O senhor partiu…E levou um pedaço da minha existência… Mas deixou tantas coisas boas… Deixou sua alegria, sua risada gostosa, seu humor, seu jeito amoroso (e ao mesmo tempo brabo)… Seu lado que não sabia viver sem o trabalho…", disse ela.

E completou: "Tudo o que eu reconheço em mim. Obrigada por ter me apresentado “Ludugero”, Luiz Gonzaga, Dick Farney, e por sempre ter me dado a melhor parte da laranja: “A tampinha”. Obrigada por ter sido o MEU PAI, do jeitinho que você conseguiu ser, e mesmo com todas suas ausências, conseguir fazer com que eu me sentisse tão amada quando me olhava com os esses olhos azuis mais lindos do mundo. E eu vou te amar para o resto da minha vida! Minha saudade será eterna, e meu amor também. O curioso é que sinto que estamos mais perto, agora do que antes. Até um dia, painho".

Novo namorado de Fabiana Karla

A atriz e humorista Fabiana Karla está apaixonada! Neste sábado, 3, ela exibiu uma foto inédita e rara ao lado do seu novo namorado, Alexandre Sumid. Ele é discreto e não costuma aparecer em público com a amada. Porém, eles abriram uma exceção.

Neste final de semana, eles foram curtir o desfile do bloco de carnaval do cantor Tiago Abravanel nas ruas da zona sul de São Paulo. Antes da chegada ao evento, ela compartilhou uma foto com o amado nos stories do Instagram para demonstrar a alegria deles.

Os dois começaram a namorar em 2023.