Fabiana Karla esbanja beleza com cliques em meio à natureza: "Maravilhosa"

A atriz Fabiana Karla impressionou os seguidores das redes sociais ao postar algumas fotos esbanjando beleza em meio à natureza. Ela está curtindo alguns dias de férias na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Nos cliques postadas no feed do Instagram nesta terça-feira, 26, a artista surgiu fazendo várias poses enquanto passeava pelo local usando um look laranja e um chapéu. Em uma das imagens, ela aparece de biquíni, se refrescando em um rio.

Ao compartilhar os registros, Fabiana falou sobre o momento de descanso. "'Se eu for abduzida não é sequestro, é resgate' kkk. A chapada me encantou e me abduziu!!! A cada passo, aqui o tempo para e a natureza fala dentro da alma…", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Que linda", escreveu outra. "Linda de viver", falou uma fã. "Um passei necessário para se recarregar as energias", comentou uma admiradora.

Vale lembrar que recentemente Fabiana interpretou a personagem Helena Maravilha na série 'Rensga Hits!', do Globoplay. Na trama, ela é uma empresária de sucesso e muito competitiva, dona da Joia Maravilha Records, uma das principais casas de composição de Goiânia.

Confira as fotos:

Fabiana Karla celebra poder da feminilidade

Fabiana Karla fez um discurso empoderado no Dia do Sexo no Instagram. Em seu perfil, a atriz compartilhou cliques para lá de sensuais e refletiu sobre a sexualidade feminina. Nas imagens, ela aparece de lingerie e até com adereços de fantasias eróticas.

"A celebração deste dia não é apenas uma questão de diversão, mas também uma chance de falar sobre saúde sexual, respeito e consciência de forma aberta e consciente. No Dia do Sexo, também celebramos o poder da feminilidade. A sexualidade feminina é linda, diversa e merece ser explorada com respeito e alegria", disse a famosa em um trecho. Veja os cliques!