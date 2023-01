Fabiana Karla aposta no biquíni de lacinho em dia de sol no Rio de Janeiro

Fabiana Karla recebe elogios dos fãs ao mostrar o seu modelito mínimo para curtir um dia de verão

A atriz e humorista Fabiana Karla agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 19, ao mostrar toda a sua beleza. A estrela apareceu usando apenas um biquíni fininho enquanto curtia o dia ensolarado no Rio de Janeiro.

Em pleno verão, a artista colocou o seu biquíni de lacinho e foi renovar o bronzeado. Em uma nova foto, ela apareceu com o look ousado enquanto foi pegar uma bebida para se refrescar na cozinha.

“Ah como o verão me faz feliz”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Isso é o que se chama de viver e ser feliz”, disse um internauta. “Tá linda”, afirmou outro. “Mulher empoderada”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Karla ✨ (@fabianakarlareal)

Fabiana Karla e o seu amor por Diogo Mello

Recentemente, Fabiana Karla e Diogo Mello contaram sobre a história de amor deles em entrevista na Revista CARAS. Eles contaram que já sofreram preconceito por causa da diferença de idade de 14 anos entre eles. “Eu acho que era um preconceito, sim, assumo. Senti na pele o que é, às vezes, perder algo por falta de conhecimento, por falta de experienciar a situação antes de julgar. Eu julguei o livro pela capa, literalmente, no bom e no mau sentido”, disse ela.

Então, eles também contaram sobre o romance à distância, já que ele mora em São Paulo e ela vive no Rio de Janeiro. “Hoje, tiramos a distância de letra e conseguimos encurtá-la com a tecnologia, com o celular. Mas a gente também gosta de sentir a saudade, de se ver, curtir de montão. A questão é que, às vezes, a gente deixa a rotina atrapalhar muito os relacionamentos, né? Temos esse paralelo que não vem a atrapalhar. Mas eu gosto de ser o grudinho dela”, contou ele.