Fabiana Karla tira a blusa e exibe seu sutiã branco estiloso

Fabiana Karla esbanja sensualidade ao aparecer com a lingerie à mostra: 'Grito de liberdade e autoestima'

A atriz Fabiana Karla (47) elevou a temperatura das redes sociais ao aparecer sem blusa em um novo vídeo sobre autoestima. A estrela gravou um vídeo enquanto estava se arrumando e ostentou a sua beleza natural.

Ela apareceu só de shorts jeans e sutiã branco de renda no início do vídeo. Logo depois, ela colocou uma camiseta da seleção brasileira de futebol. Na imagem, ela escreveu: “Quando o meu grito de gol vem acompanhado de um grito de liberdade e autoestima”.

Fabiana Karla relembra o início do namoro com Diogo Mello

Em conversa com a Revista CARAS, Fabiana Karla relembrou o início do namoro com o marido, Diogo Mello. Ela contou que eles enfrentaram preconceito por conta da diferença de idade — 14 anos — e até a própria atriz foi um pouco resistente.“Eu acho que era um preconceito, sim, assumo. Senti na pele o que é, às vezes, perder algo por falta de conhecimento, por falta de experienciar a situação antes de julgar. Eu julguei o livro pela capa, literalmente, no bom e no mau sentido”, analisa.

E a pernambucana acredita ter sido mais uma vítima do sistema. “Eu acho que também acabei adotando e acatando esse sistema para minha vida sem perceber. Então, vale a pena estar sempre ligado, porque, às vezes, perdemos algo bom porque não nos permitimos, justamente pelas crenças limitantes que estão ao nosso redor”, reflete a artista.

Passado esse dilema, o par se deparou com mais um obstáculo na relação: a distância. Fabiana mora no Rio e Diogo, em São Paulo. “Hoje, tiramos a distância de letra e conseguimos encurtá-la com a tecnologia, com o celular. Mas a gente também gosta de sentir a saudade, de se ver, curtir de montão. A questão é que, às vezes, a gente deixa a rotina atrapalhar muito os relacionamentos, né? Temos esse paralelo que não vem a atrapalhar. Mas eu gosto de ser o grudinho dela”, diz o empresário.