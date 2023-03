Ex-BBB Rízia Cerqueira exibe corpaço ao surgir de lingerie: "Perfeição"

Rízia Cerqueira, ex-participante do BBB 19, ganhou elogios dos fãs ao compartilhar algumas fotos só de lingerie

A ex-BBB Rízia Cerqueira (29) impressionou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 16, ao compartilhar algumas fotos exibindo seu corpaço.

No feed do Instagram, a influenciadora digital publicou algumas fotos em que aparece sentada no chão, fazendo algumas poses, enquanto usava apenas uma lingerie preta, deixando em evidências suas curvas impecáveis.

Os fãs da ex-participante do BBB 19 ficaram encantados com os registros, e encheram a publicação de elogios. "É muito linda", disse uma seguidora. "Representando as mulheres gostosas de verdade", afirmou outra. "Perfeita demais", falou uma fã. "Perfeição que fala", comentou mais uma. "Uma grande gostosa", afirmou uma admiradora.

Recentemente, Rízia chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza. Nos cliques, a ex-BBB surge exibindo suas curvas perfeitas ao usar um biquíni fininho azul, enquanto renovava o bronze à beira da piscina. "A delícia ser uma grandíssima gostosa", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

Confira as fotos de Rízia Cerqueira de lingerie:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rízia Cerqueira 💃🏽 (@riziacerqueira)

