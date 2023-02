Ex-BBB Rízia Cerqueira mostra corpão em cliques de biquíni: "A delícia ser uma grandíssima gostosa"

Rízia Cerqueira, a ex-participante do BBB 19, ganhou elogios ao surgir usando um biquíni fininho nas redes sociais

Rízia Cerqueira (29) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 1º, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza.

Em seu perfil oficial no Instagram, a ex-participante do BBB 19 compartilhou algumas fotos exibindo suas curvas perfeitas ao usar um biquíni fininho azul, enquanto renovava o bronze à beira da piscina. "A delícia ser uma grandíssima gostosa", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

Os seguidores, rapidamente, encheram a publicação de elogios. "Divina", disse um internauta. "Deusa", comentou outra. "Perfeita", escreveu uma fã. "Inspiração para muitas mulheres, pode ter certeza", afirmou mais uma. "Mulher, tu arrasa", afirmou uma seguidora.

Recentemente, Rízia se solidarizou com os participantes do BBB 23, que precisaram entrar no reality show acorrentados em duplas. A ex-BBB relembrou que em sua edição também precisou ficar presa a um colega e desabafou sobre a situação em seu perfil no Twitter. "Ficar acorrentada no BBB foi o momento mais insuportável de todos. Força aí, viu, galera!", escreveu ela na ocasião.

Confira as fotos de Rízia de biquíni à beira da piscina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rízia Cerqueira 💃🏽 (@riziacerqueira)

