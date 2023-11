Ex-BBB Marcela Mc Gowan passa por transformação radical no visual: "Ainda mais linda"

A ex-BBB Marcela Mc Gowan ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir o novo visual

Marcela Mc Gowan surpreendeu os seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 22, ao exibir seu novo visual. A ex-participante do BBB 20 decidiu passar por uma transformação radical e surgiu loira.

Prestes a completar 35 anos, a médica compartilhou no feed do Instagram três fotos para exibir o cabelo novo. A noiva da cantora Luiza Martins colocou mega hair para aumentar o tamanho e dar mais volume e também clareou os fios.

"A crise dos 35 chegou e a loirinha de vocês está de volta! Eu amo todas as minhas versões e tava com saudades dessa", confessou Marcela. Em seguida, ela agradeceu ao profissional responsável pela transformação. "Obrigada, Eder Fernando Pedrosa, por sempre superar minhas expectativas. Amo tu. E aí? Gostaram?", finalizou a ex-BBB, querendo saber a opinião.

Os fãs amaram a mudança e rasgaram elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "O cabelo mais lindo de todos", afirmou uma fã. "Conseguiu ficar ainda mais linda", comentou mais uma admiradora.

Confira o novo visual:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcela Mc Gowan (@marcelamcgowan)

Declaração para a noiva

Mais cedo, Marcela Mc Gowan usou as redes sociais para se declarar para a cantora Luiza. Nesta quarta-feira, 22, a médica e ex-BBB completou três anos de relacionamento com a amada, e para comemorar a data especial, ela publicou uma sequência de cliques em que as duas aparecem em clima de romance e declarou o seu amor.

"Três anos que eu não paro de pensar em você. Desde a primeira noite que dormi sorrindo pro teto, pensando em cada detalhe do nosso primeiro beijo. Teu cheiro, teu sorriso, teu olhar. Podia ser só o começo empolgante de algo fugaz, mas é assim até hoje. Eu ainda penso muito em cada detalhe seu. Eu ainda durmo sorrindo pro teto com a certeza de que (re)encontrei meu grande amor", disse a famosa em um trecho. Confira a declaração completa!