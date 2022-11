Ex-BBB Ivy Moraes exibe curvas impecáveis ao surgir com biquíni cavado na piscina: "Musa"

A ex-BBB Ivy Moraes deixou os fãs babando ao surgir fazendo poses na piscina usando um biquíni cavado

Reprodução/Instagram Publicado em 16/11/2022, às 15h45

Na tarde desta quarta-feira, 16, Ivy Moraes(30) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar alguns registros exibindo suas curvas impecáveis.

Em seu perfil no Instagram, a ex-participante do Big Brother Brasil 20 compartilhou dois registros em que aparece esbanjando beleza ao apostar em um biquíni cavado, preto e brilhante.

Na primeira imagem, Ivy surge exibindo seu corpo sarado ao fazer pose à beira da piscina. Depois, ela postou um vídeo saindo da água, em câmera lenta, deixando os fãs impressionados com suas curvas.

"Você está a cada dia mais linda", disse um seguidor. "Não cansa de ser perfeita?", escreveu outra. "Musa do verão", elogiou uma internauta. "Uma sereia linda", comentou mais uma. "A definição de perfeição", falou uma fã.

Recentemente, Ivy mostrou que estava curtindo o fim de semana viajando com o namorado, Nandinho Borges (29), por Rio Quente, no estado de Goiás. Ao compartilhar o momento com o amado, ela aproveitou para se declarar. "Pra falar do amor de verdade, vou começar pela melhor metade…", escreveu a ex-BBB, usando um trecho da música 'Duas Metades', da dupla sertaneja Jorge e Mateus.

Confira a publicação de Ivy Moraes de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ivy Moraes ღ (@ivymoraes)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!