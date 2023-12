Ex-BBB Eliezer exibe antes e depois de cirurgia plástica

O ex-BBB Eliezer impressiona ao mostrar imagens de antes e depois de ter feito uma cirurgia plástica para redução das mamas

O ex-BBB Eliezer surpreendeu ao mostrar fotos de antes e depois do seu corpo ao passar por cirurgia plástica. Há pouco tempo, ele fez o procedimento de ginecomastia e lipoaspiração para reduzir o tamanho das mamas. Agora, o rapaz está feliz com o resultado.

“Eu fiz a foto hoje e olha a diferença… Esse aqui é o antes, há quatro meses, e o agora. Agora já mostra o formado, fazendo o peito, olha o braço como era e como ficou”, disse ele.

Além do procedimento, Eliezer também mudou alguns hábitos e conseguiu perder peso. Ele revelou que eliminou 7,4 kg de gordura e conseguiu conquistar 4,4 kg de músculo.

Eliezer mostra antes e depois dos procedimentos estéticos (parte 1) pic.twitter.com/wJ0HG6M1h5 — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) December 11, 2023

Eliezer mostra detalhe da mansão

Preparando para dar mais um passo em seu relacionamento, o casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer estão reformando uma mansão para morar com sua família. E nesta sexta-feira, 8, o influenciador digital exibiu detalhes do projeto da área externa.

Em uma tarde de muito calor, o pai da pequena Lua Di Felice celebrou que a piscina da casa já está pronta. Assim, a família poderá aproveitar o Natal para se refrescar na água. Logo em seguida, ele decidiu dar um spoiler aos seus seguidores e mostrar o projeto da piscina.

Para a área, o casal escolheu uma opção diferentona. A piscina imitará um lago, com pedras nas laterais e dois patamares de profundidade. Ela ainda contará com uma cascata e um deck com areia, que leva duas espreguiçadeiras e um guarda-sol para aproveitar o dia de sol.

A área externa fica logo depois da sala, que conta com uma visão panorâmica para todo o lazer que a casa tem para lhe oferecer. O lugar ainda conta com outro deck de madeira, que dá acesso ao imóvel. "Vocês estão perguntando como vai ficar o projeto do lado. Vai ficar bonito, né?", perguntou Eli nos stories de seu perfil oficial do Instagram.