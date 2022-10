Ex-BBB Bil Araújo impressiona ao mostrar foto de antes da harmonização facial: 'Eu era muito feio'

Para o ex-BBB Bil Araújo, harmonização facial ajudou em sua autoestima

20/10/2022

O influenciador digital e ex-BBB 21 Bil Araújo (30) surpreendeu ao mostrar uma foto antiga, antes de passar pelo procedimento de harmonização facial Em entrevista ao podcast Sua Brother, ele afirmou que sentia insegurança com a sua aparência.

"Eu era muito feio. Meu rosto era muito estranho. Eu não tinha barba. Eu lutei para ter essa barba. Isso aqui foi na raça. Era um sonho ter isso aqui. Fiz tratamento, só passando produtos. Porque eu era barbeiro também", disse Bil.

O ex-BBB afirmou que a harmonização facial foi feita após um cliente, da época que Bil trabalhava como barbeiro, convencê-lo a fazer o procedimento. "Eu falei: 'Vamos fazer. Mas vamos fazer aos poucos, tem problema?'. Porque tinha uma galera fazendo e eu fiquei com medo de não dar um bom resultado", confessou.

No bate-papo, Bil contou que precisou juntar dinheiro para realizar o procedimento. De acordo com ele, a principal mudança foi na mandíbula. "Eu mostrava uma foto e falava: 'Quero ficar igual a esse cara aqui'. Aí foi onde deu certo, gostei de mim mesmo e me achei mais interessante. A gente sempre tem insegurança, não tem jeito (...). Queria ter o corpo bonito para a galera esquecer o restante", contou.

Bil Araújo diz que convencido por um cliente, a fazer harmonização facial. Foto: Reprodução/Youtube

Relacionamento com a cantora Maraísa

Durante a entrevista, o ex-BBB ainda detalhou um perrengue que passou com a cantora Maraisa, da dupla com Maiara, com quem se envolveu. Segundo ele, os dois tiveram um relacionamento há cerca de cinco anos, quando Bil era segurança particular da dupla.

"A gente ia sair no meu Corsinha. A gente estava indo no Flamboyant, um shopping lá em Goiânia. Ela tinha que preparar o cabelo, se maquiar, alguma coisa assim. Ela tinha que encontrar o assessor dela no Flamboyant. Ela pediu para ir buscá-la (...) Eu estava sem dinheiro. Aí ela colocou R$ 100 de gasolina no meu carro", afirmou.