Eterna Maria Joaquina, Ludwika Paleta arrasa em fotos de biquíni

Intérprete da Maria Joaquina na primeira versão de Carrossel, Ludwika Paleta exibe seu corpão sarado ao posar só de biquíni aos 43 anos

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 10h24

A atriz Ludwika Paleta, de 43 anos, deu um show de beleza nas redes sociais nesta semana. Ela ficou eternizada por ter interpretado a personagem Maria Joaquina na versão mexicana da novela Carrossel, arrancou suspiros dos fãs ao aparecer só de biquíni.

A estrela compartilhou um ensaio fotográfico em uma praia e arrasou ao posar com um biquíni preto estiloso. O modelito deixou à mostra a barriga sarada da musa, o decote e também as pernas torneadas.

Ela acaba de gravar o filme Noche de Bodas, do México, e falou sobre o cenário do ensaio. “Saudades da praia... os gelos, os amigos, o mescal, as risadas e o chocolate”, disse ela na legenda.

Além de Carrossel, a atriz também atuou em Vovô e Eu, Amigas e Rivais e Maria do Bairro.

Confira as fotos de Ludwika Paleta na praia: