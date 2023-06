Estrela da novela das 18h, Camila Queiroz esbanja elegância na praia: “Perfeição”

A atriz Camila Queiroz encantou seus seguidores ao compartilhar fotos ostentando sua elegância na praia

Nesta terça-feira, 20, Camila Queiroz deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos esbanjando beleza e estilo. A atriz e apresentadora surgiu na praia com um look elegante.

A protagonista da novela das 18h, ‘Amor Perfeito’, surgiu com um vestido bege estrategicamente recortado que mostrava a cintura da artista e exibia seu corpo escultural. Com o elegante vestido, a esposa de Klebber Toledo posou com cavalos e entre as pedras no cenário paradisíaco.

Na legenda dos cliques feitos por Pedro Sales, Camila revelou que as fotos são dos bastidores das gravações do quarto episódio da nova temporada do programa “Casamento Às Cegas”, que apresenta ao lado do marido e vai ao ar na plataforma de streaming Netflix.

Nos comentários, a colega de Camila na série “De Volta Aos 15”, Maisa Silva comentou “Aaa”, seguido de um emoji apaixonado. E o amado de Camila, Klebber Toledo elogiou: “Linda”.

Os seguidores da estrela adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários do post! “Fiquei apaixonada nesse vestido”, escreveu uma fã. Outra seguidora ainda comentou: “Minha Deusa”. E uma admiradora elogiou: “Perfeição que fala, né?”.

“Mulher, você é uma obra de arte”, ainda se declarou uma fã. E outra seguidora escreveu após ver as fotos: “Que mulher”. Um admirador ainda elogiou: “Maravilhosa”.

Recentemente, Camila veio à público rebater uma crítica em relação a sua participação no programa “Casamento Às Cegas”. A colunista Patrícia Kogut do jornal O Globo acusou Camila e Kleber de estarem dando um “golpe de marketing” já que não aparecem tanto no reality.

“Uai gente, mas esse é o formato do programa há três temporadas. Inclusive a gente aparece mais até do que os apresentadores da versão americana. Esse experimento é sobre os participantes, Patrícia, não sobre nós dois”, rebateu Camila.

Carreira!

No mês passado, Camila relembrou em entrevista sobre o início de sua carreira, quando ainda trabalhava com modelo. Em conversa com o jornalista Lucas Pasin, do site Splash Uol, a estrela afirmou que não sente falta de modelar.

"Eu não sinto saudade da humilhação que as modelos vivem, porque muitas vezes você vai fazer um trabalho e não te oferecem nem um copo d'água ”, revelou.