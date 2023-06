Camila Queiroz critica jornalista após acusações de golpe com Klebber Toledo

Atriz Camila Queiroz é acusada de golpe por jornalista após não aparecer em reality show e se irrita

Apresentadora do Casamento às Cegas junto de seu marido, o ator Klebber Toledo, a atriz Camila Queiroz não deixou barato as acusações e críticas feitas nesta sexta-feira, 16. A famosa foi acusada de dar um golpe por não aparecer no reality em alguns episódios, portanto, achou necessário se pronunciar.

Para quem está perdido, o que aconteceu foi que a jornalista Patrícia Kogut, colunista do jornal O Globo, deu nota zero para os famosos por conta da ausência no programa. “Já passou da metade da temporada, mas eles quase não deram as caras. O nome dos apresentadores lá parece golpe de marketing. E é”, disparou a jornalista.

Então, ao notar a opinião ácida, Camila decidiu se pronunciar. A atriz explicou que não está fazendo nada de incomum no reality, deixando claro que aparece até mais do que as versões estrangeiras do programa romântico. “Uai gente, mas esse é o formato do programa há três temporadas. Inclusive a gente aparece mais até do que os apresentadores da versão americana. Esse experimento é sobre os participantes, Patrícia, não sobre nós dois”, rebateu a famosa.

Camila Queiroz relembra época de modelo: "Nem um copo d'água"

Camila Queiroz falou sobre a desvalorização que as modelos vivem, principalmente quanto estão começando na carreira. A atriz contou que não sente falta da exploração da profissão. Ao jornalista Lucas Pasin, do Splash, ela afirmou: "Eu não sinto saudade da humilhação que as modelos vivem, porque muitas vezes você vai fazer um trabalho e não te oferecem nem um copo da água".

"Eu amo ter sido modelo antes de ser atriz. Isso quer dizer que eu possa ter sofrido bullying, sofrido algum tipo de preconceito, mas eu não me importo. Eu não me apego a isso. Tenho muito orgulho de ter sido modelo", disse ela. "Está cada vez mais perdendo espaço [a profissão]. Na minha época como modelo, a gente já estava perdendo muito espaço e, hoje, elas competem com a gente [atrizes] e influencers. Então, é uma carreira que cada vez mais as meninas estão buscando outras alternativas", disse sobre as tendências no mercado da moda.