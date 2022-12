Esposa do jogador Thiago Silva, Belle Silva surge de biquíni antes do jogo

Belle Silva revela o que foi fazer para relaxar antes de jogo do Brasil contra a Coréia do Sul na Copa do Mundo do Catar

Esposa do jogador de futebol Thiago Silva, Belle Silva ocupou o seu dia para relaxar antes de acompanhar o jogo do Brasil contra a Coréia do Sul na Copa do Mundo do Catar. Nesta segunda-feira, 5, ela apareceu só de biquíni em uma selfie no banheiro antes de ir aproveitar a área de lazer do navio onde está hospedada.

“Vim aqui mostrar como eu vou... Para tentar aliviar a tensão do jogo de hoje, resolvi passar o dia na piscina com as crianças”, disse ela ao mostrar o seu biquíni estampado.

Recentemente, Belle Silva contou que emagreceu 28 quilos em quatro anos. Em conversa com o Jornal Extra, ela contou que lutou contra o peso por alguns anos e até tentou fazer dietas restritivas, mas só viu o número na balança diminuir quando mudou sua relação com a comida.

“Eu incorporei os exercícios à minha rotina quando entendi a importância de treinar mesmo quando não tenho vontade, e às vezes não tenho mesmo. A mesma coisa vale para a minha alimentação. Não abro mão das coisas que eu gosto, mas sempre busco o equilíbrio. Vim para o Catar com essa mentalidade, então não precisei intensificar a dieta antes da viagem. E aqui estou conseguindo me exercitar porque o navio tem uma academia ótima”, disse ela.

Veja as imagens de Belle Silva de biquíni: