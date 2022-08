Esposa de Thammy Miranda usa vestido com recortes ousados

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira Miranda arranca suspiros ao usar vestido justíssimo e com a cintura à mostra

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 18h57

A influenciadora digital Andressa Ferreira Miranda (34), que é a esposa de Thammy Miranda (39), elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar um novo ensaio fotográfico ousado. Desta vez, ela usou um vestido com recortes estratéticos e ostentou toda a sua beleza.

Nas imagens, a musa apareceu com um vestido justíssimo ao corpo e com a região da cintura e do quadroil à mostra.

Antes disso, Andressa desmentiu os rumores de que teria feito lipoaspiração. “Se eu tivesse não teria nenhum problema em falar pra vocês. Eu treino, me alimento bem, faço escolhas saudáveis. Todo mundo consegue, é só ter disciplina”, disse ela nas redes sociais.

Andressa Ferreira Miranda conta sobre sua boa forma

Recentemente, Andressa Ferreira Miranda revelou o que faz para retomar a forma física após a gravidez do filho Bento, de dois anos.

"Na minha gestação eu engordei mais de 20 kilos, e muita gente fala eu fiz lipolad pós nascimento do meu filho, o que eu realmente fiz? foram escolhas certas diárias e constantes… dietas sustentáveis…", comentou que não fez plásticas para recuperar a barriga seca.

"Deixei de comer o que todo mundo sabe que além de engordar faz mal pra saúde… sempre amei estilo de vida saudável, pra mim não é sacrifício. Mas as pessoas que não conseguem atingir seus resultados preferem pensar que o outro conseguiu porque fez cirurgia só pra não lidar com suas próprias frustrações!", desabafou sobre ser acusada de fazer procedimentos para ficar sarada.

