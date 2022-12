Esposa de Lionel Messi surge só de biquíni em foto no Catar

Esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo abre álbum de fotos do Catar e ostenta a barriga sarada em foto só de biquíni

Esposa do jogador de futebol Lionel Messi, Antonela Roccuzzo agitou as redes sociais ao mostrar novas fotos de como foi a sua viagem ao Catar para acompanhar o marido na Copa do Mundo. Em meio às fotos de sua torcida pelo amado, ela compartilhou um registro do seu dia na praia da região e surgiu só de biquíni.

Na foto na praia, Antonela apareceu com um biquíni preto e deixou à mostra sua barriga sarada e as pernas torneadas. Ela surgiu renovando o bronzeado enquanto relaxava em uma espreguiçadeira. “Recordações do Catar”, disse ela na legenda do álbum.

Vale lembrar que Antonela e Messi tiveram três filhos juntos, Thiago, Theo e Ciro. A família toda esteve no Catar para acompanhar a vitória da Argentina na Copa do Mundo. A esposa e os filhos do atleta encantaram os fãs dele ao beijarem a taça do mundial durante a comemoração.

Esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo na praia

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

A história de amor de Lionel Messi e Antonela Roccuzzo

Lionel Messi e Antonela Roccuzzo estão casados desde 2017. Eles se conhecem desde que são crianças. Ela é prima de um dos melhores amigos dele. Os dois acabaram se distanciando por conta da ida do atleta para a Espanha, quando foi contratado pelo Barcelona. Porém, seu namoro foi retomado durante uma viagem do argentino de volta para sua terra natal. Então, em 2009, se assumiram.

O casamento aconteceu oficialmente no dia 30 de julho de 2017, na cidade de Rosario, na Argentina, onde ambos nasceram. A celebração contou com a presença de muitos jogadores importantes na ocasião.