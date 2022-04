Esposa de Júnior Lima esbanja beleza e boa forma na web: ''Que gata!''

Modelo Mônica Benini, esposa de Júnior Lima, mostra elegância e recebe elogios nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 13h12

A modelo e influenciadora digital Mônica Benini (36) recentemente ostentou todo o charme e elegância dela em um novo vídeo publicado nas redes sociais.

Bem produzida, a esposa do cantor Júnior Lima (37) mostrou o look para os seus seguidores no Instagram e esbanjou muita beleza na postagem de moda.

"Oi, outono, seu lindo!", escreveu a famosa citando a estação do ano que faz uma transição entre o verão e o inverno. "Blusa e brinco perfeitos!", completou a morena na web.

Recentemente, Mônica Benini se declarou para o maridão famoso na rede social. Discreta, a modelo divulgou um clique ao lado do irmão de Sandy (39) e declarou: "Parceiro da vida!".

Veja a beleza de Mônica Benini!