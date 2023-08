Esposa de Galvão Bueno rouba a cena em fotos na praia: ''Princesa''

Em seu aniversário, esposa de Galvão Bueno ganha declaração e impressiona ao surgir deslumbrante em fotos na praia

A esposa do apresentador Galvão Bueno, Desirée, está fazendo aniversário nesta terça-feira, 22, e recebeu uma declaração apaixonada do marido. Na rede social, o ex-global compartilhou cliques com a amada na praia e ela roubou a cena com sua beleza.

Muito elegante, a empresária do setor da moda se destacou na praia paradisíaca ao aparecer usando um maiô quadriculado em preto e branco. Em outros registros, a mulher do comunicador não passou despercebida com um vestido verde para curtir a noite.

"Hoje é o dia de minha Princesa! Minha mulher, namorada, amante, amiga! Luz de minha vida! A cada dia te amo mais. Parabéns, Desirée! Que Deus te abençoe sempre", disse Galvão Bueno se mostrando muito apaixonado por ela.

Juntos há mais de 20 anos, em entrevista ao Gshow, Desirée contou como é a convivência com o esposo. "O Galvão é divertidíssimo. Como eu, ele curte praia, montanha, mato... Amamos viajar e foi essa união que deu certo, nos divertimos demais. A gente ama o Brasil!", falou.

Casados desde 2000, o apresentador e Desirée têm um filho chamado Luca Bueno, nascido em 2001. Além dele, o locutor é pai de Cacá Bueno, Popó Bueno e Letícia Bueno, de outro relacionamento.

Galvão Bueno homenageia seus netos gêmeos em aniversário

Recentemente, o locutor esportivo Galvão Bueno comemorou uma data muito especial em sua família. Seus netos gêmeos, André e Otávio, estão completando 7 anos de idade. Filhos de Popó Bueno, os pequenos são super próximos do vovô.

Através de seu Instagram, Galvão homenageou os meninos com linda foto ao lado deles. A família foi clicada à mesa, curtindo um prato de batatas fritas. "Dia de festa na família!! Aniversário de André e Otávio!! 7 anos!! Parabéns, netos queridos!! Deus os abençoe. Vovô ama vocês", escreveu o locutor na legenda da publicação.

Com quatro filhos, Galvão tem muitos netinhos para chamar de seu. Além de André e Otávio, ele conta com outros 5 netos: Victoria, Nicolas, Cadu, Milla e Bella.

