Emanuelle Araújo é clicada de lingerie na cama e beleza rouba a cena

Atriz e cantora Emanuelle Araújo é clicada de lingerie na cama e foto rende elogios na internet

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 16h26

Discreta nas redes sociais, a atriz e cantora Emanuelle Araújo (45) recentemente virou notícia no Instagram.

Recém-casada, a artista de axé foi clicada de lingerie e salto alto na cama. Esbanjando beleza e boa forma, a morena brincou na hora de legendar a postagem especial.

"Acordei assim. No aquecimento. Bora que a quarta é de yansã e hoje tem Sessão Vip do nosso @chicagomusicalbr. A partir de amanhã mais uma semana do nosso trabalho para todos. Venham!", escreveu ela citando a peça Chicago.

Em cartaz em um famoso teatro de São Paulo, o tradicional espetáculo musical conta com Emanuelle Araújo no elenco principal, intepretando a sedutora personagem Velma Kelly.

Veja a beleza de Emanuelle Araujo!