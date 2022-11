Em clima de Copa, Erika Schneider exibe corpaço fora do comum em look curtinho: ''Gata''

Ex-fazenda Erika Schneider apostou em shortinhos e blusa curtinha do Brasil para ensaio e roubou a cena com corpaço escultural

A ex-Fazenda e modelo Erika Schneider (30) entrou no clima da Copa e elegeu um look com as cores do Brasil para sambar na quadra da Águia de Ouro neste domingo, 20.

Musa da escola, a loira roubou a cena ao surgir no local vestindo shortinhos jeans e uma camiseta verde e amarela que deixou sua barriga sarada à mostra.

Ostentando um corpaço escultural, a famosa esbanjou beleza no evento e também em sua rede social ao publicar um vídeo dançando com o look ousado.

"Começou a copa do mundo! Vamos com tudo Brasil!", falou a ex-Fazenda na publicação. Nos comentários, ela logo foi coberta de muitos elogios. "Oh mulher linda", escreveu uma. "Se existe mais linda, eu desconheço", comentou outra. "Gata", disse mais uma.

Erika Schneider abre o jogo sobre o fim do namoro com Bil Araújo

A ex-A Fazenda Erika Schneider contou sobre o fim do namoro com o ex-BBB e ex-A Fazenda Bil Araújo. Os dois terminaram o relacionamento há pouco tempo, e ela surpreendeu ao comentar que não sabe se eles vão ter uma relação de amizade.

“Por enquanto, não. Aconteceram muitas coisas. Eu preciso de um tempo”, disse ela em participação no podcast PodDarPrado.

Então, Erika garantiu que não ficou magoada com a separação. “Acabou. Não desejo mal para ele. Quero que ele seja feliz, que siga a vida dele. São momentos de vida diferentes. Ele tem muito a aprender, como eu. Acabou. Página virada. Não sou uma pessoa de guardar rancor. Ele segue a vida dele”, declarou.

Por fim, ela rebateu os rumores de que teria traído o ex-namorado. “Falaram que eu traí o Bil, porque voltei para ele. Mas nunca houve traição. Não traí o Bil. Se você não está feliz com uma pessoa, termina, porque não vai enganar a ela, vai se enganar”, afirmou.

