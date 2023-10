Eliezer faz mudança drástica no visual e Viih Tube reage: “Terminei”

O ex-BBB Eliezer mudou o visual e a influenciadora Viih Tube, reagiu à nova aparência do marido

Nesta quinta-feira, 5, Eliezer decidiu realizar uma mudança drástica no visual. Além de surpreender seus fãs no Instagram, a esposa do ex-BBB, Viih Tube ficou em choque ao ver o que o amado fez em seu rosto. O pai de Lua decidiu tirar a barba, e ainda revelou o motivo para seus seguidores

O participante do BBB 22 publicou três fotos mostrando seu rosto sem a barba após o banho. Na legenda da postagem, o papai coruja revelou o motivo da mudança: “Resolvido o problema, agora a Lua não chora mais quando eu beijar ela”.

Nos comentários da postagem, o colega de confinamento de Eli no BBB 22, Gustavo Marsengo comentou: “Ainda bem que eu vi essa foto... porque se visse na rua assim, passava reto”. A atriz Fabiana Karla também reagiu: “A neném via querer muito beijos do papai agora”.

Os seguidores de Eli ficaram divididos em relação ao novo visual. Tiveram aqueles que aprovaram, como uma seguidora que opinou: “Ficou um lindo”. Mas outros fãs não gostaram do visual: “A Lua não chora, mas creio que a Viih sim... Eu choraria se fosse a Viih”.

Mas o que prevaleceu nos comentários foram os elogios em relação ao amor que o influenciador tem pela filha. “Muito bem, agora a Lua vai aceitar o beijo do papai”, comentou uma fã. Outra seguidora escreveu: “Pelos nossos filhos, toda mudança vale a pena! Muito lindo Eliezer, o seu amor por sua filha, como Lua é uma criança abençoada de ter um pai assim como você”.

Em seu Instagram, Viih Tube compartilhou sua reação ao ver o marido sem barba. Ela estava com os olhos fechados, a pedido de Eli que queria surpreendê-la. “Está faltando um pedaço de você, tá faltando um pedaço. Não estou te reconhecendo”, disse em sua primeira reação.

Viih e também alguns seguidores, apontaram a semelhança de Eliezer sem barba com alguns personagens de desenho animado. Os mais citados foram a versão humana do ogro Shrek que aparece no terceiro filme da franquia, e com Flynn Rider, príncipe e par romântico de Rapunzel no filme da Disney “Enrolados”.

A influenciadora ainda explicou novamente o motivo da decisão do amado: “O Eli tirou a barba porque ele estava realmente, não é meme de vídeo, muito irritado que a Lua ama meus beijos, eu esmago ela de beijar. E na hora que ele encosta nela, ela já começa a chorar, e eu falo pra ele: ‘Amo, não é você, é a barba que está pinicando’. Agora não vai ter mais barba pinicando, né amor?”. Em suas redes sociais, Viih ainda brincou. Postando uma foto do novo visual do marido, a youtuber escreveu: “Gente, terminei com o Eli e agora tô namorando esse cara aí”.

Mudanças!

Falando em tirar a barba, outro famoso fez isso recentemente e surpreendeu os fãs. Nessa semana, o cantor Gusttavo Lima chocou ao aparecer sem barba e deixar apenas o bigode em seu rosto. Sem camisa, ele posou em novas fotos e ostentou o rosto sem barba.

Assim como Viih, a esposa do cantor, Andressa Suita comentou em suas redes sociais qual foi o motivo por trás da drástica mudança no visual: "Quando eles [filhos de Gusttavo e Andressa] tiveram a brilhante ideia de tirar a barba do papai pra ver como ficava".