Discreta, Mel Fronckowiak impressiona ao usar look com fenda ousada: "Que mulher"

A atriz e jornalista Mel Fronckowiak, mulher do ator Rodrigo Santoro, chamou atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 7, ao compartilhar algumas fotos exibindo seu look deslumbrante.

Nas imagens postadas no feed do Instagram, ela surgiu usando um vestido vermelho, com uma fenda poderosa, deixando em destaque suas pernas torneadas. O modelito ainda conta com um decote nas costas e um recorte pequeno abaixo dos seios.

A produção impressionou os seguidores, que encheram a publicação de elogios. "Lindíssima", disse uma seguidora. "Que mulher é essa, meu Deus", escreveu outra. "Perfeita", afirmou uma fã. "O vestido ficou lindo em você", falou mais uma.

Confira as fotos do look de Mel Fronckowiak:

Aniversário de casamento

A atriz e apresentadora Mel Fronckowiak publicou uma homenagem emocionante em seu perfil nas redes sociais. É que ela está comemorando 11 anos de matrimônio com o amado, o ator Rodrigo Santoro.

"Tem gente que diz que foi atravessado pelo amor no primeiro olhar. Já ouvi relatos também de amores que relutam, que entram em negação mesmo, que começam na amizade, que demoram a se assumir. E, seja como for, tá tudo certo. Mais importante que o jeito que começa é como continua. É tão bonito ver o amor se mostrar, te invadir, te chamar pra sair e te apresentar um caminho de estrelas. O amor é aquele que também te convida, todos os dias, a ficar", começou.

"Onze anos dizendo sim pra essa escolha, pro que nos completa, pro que nem sempre estamos de acordo. Há desafios cotidianos, sim. Mas quando há respeito, carinho, admiração, é possível continuar dizendo sim. Onze anos de “enrosco”, do primeiro dia que começamos a construção do que temos hoje, agora. Nós três somos tanto! E sou cada vez mais porque me olho através desse seu olhar que continua me chamando pra tudo que ainda temos pra viver. Eu tenho muita sorte, sim, mas você também tem, vai? Tô brincando! Ou não. Obrigada por ser a companhia que eu sempre quis ter. Até sempre!", completou.

