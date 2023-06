Dira Paes esbanja beleza e sensualidade em fotos ousadas: "Um escândalo de mulher"

A atriz Dira Paes impressionou os seguidores ao compartilhar fotos ousadas em suas redes sociais

A atriz Dira Paes, que esteve no ar no remake da novela Pantanal, da TV Globo, interpretando a personagem Filó, elevou a temperatura das redes sociais na noite desta sexta-feira, 16, ao compartilhou dois cliques em que esbanja beleza e sensualidade.

Em uma das fotos publicada no feed do Instagram, a artista surge completamente nua, cobrindo os seus com as mãos, enquanto faz pose na janela do quarto. Na segunda imagem, as curvas de Dira se destaca entre a paisagem cheia de casas.

"Jogo de luzes é cinema", escreveu a atriz na legenda da publicação, arrancando elogios dos seguidores. "Uau", comentou a atriz Camila Pitanga. "Nossa diva do cinema", afirmou Nanda Costa. "Deusa", falou uma seguidora. "Maravilhosa", disse outra. "Um escândalo de mulher", escreveu uma fã.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Dira Paes se declara para o marido

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Dira Paes abriu uma exceção e surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao publicar uma declaração romântica. A artista fez a publicação especial para homenagear o marido, o cineasta Pablo Baião, que completou 45 anos.

Ela elegeu uma foto em que aparece coladinha ao amado, com quem é casada há 17 anos e tem dois filhos, Inácio, de 15 anos, e Martim, de 6. "Hoje é aniversário do meu namorado Pablo Baião. Ele também é marido, pai dos meus filhos e colega de trabalho. Pablo é um amante do cinema que me orgulha e emociona a cada movimento dessa nossa jornada."

"Hoje, ele ganha de presente a estreia nos cinemas de ‘O Homem Cordial’, filme que tem sua assinatura na fotografia. E eu, claro, estarei na platéia te aplaudindo Pablo, por tudo que você representa em nossas vidas. Te amo desde o dia em que dei um cheiro no teu cangote. Feliz aniversário, meu gato selvagem", finalizou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!