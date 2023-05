Dira Paes faz declaração apaixonada para o marido: “Gato selvagem”

Atriz Dira Paes faz homenagem romântica para celebrar aniversário do marido, o cineasta Pablo Baião

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Dira Paes (53) abriu uma rara exceção e surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao publicar uma declaração romântica. A artista fez a publicação especial para homenagear o marido, o cineasta Pablo Baião, que completa 45 anos nesta quinta-feira, 11.

Dira elegeu uma foto em que aparece coladinha ao amado, com quem é casada há 17 anos e tem dois filhos, Inácio, de 15 anos, e Martim, de 6. Na legenda, ela iniciou a declaração: “Hoje é aniversário do meu namorado Pablo Baião. Ele também é marido, pai dos meus filhos e colega de trabalho”, ela se derreteu.

“Pablo é um amante do cinema que me orgulha e emociona a cada movimento dessa nossa jornada”, Dira rasgou elogios ao amado e celebrou outra conquista: “Hoje, ele ganha de presente a estreia nos cinemas de ‘O Homem Cordial’, filme que tem sua assinatura na fotografia”, a artista revelou.

A atriz também incluiu a foto de uma crítica positiva do filme e comemorou: “E eu, claro, estarei na platéia te aplaudindo Pablo, por tudo que você representa em nossas vidas”, Dira prestigiou o amado e se declarou mais uma vez: "Te amo desde o dia em que dei um cheiro no teu cangote. Feliz aniversário, meu gato selvagem”, ela finalizou a publicação.



Nos comentários, amigos e fãs do casal também celebraram a vida de Pablo: “Viva o super Pablo, viva vocês”, escreveu Silvia Buarque. “Feliz aniversário”, desejou Thales Junqueira. “Lindão”, comentou Mauro Lúcio Filho. “Ah esse casal que eu amo! Viva”, uma admiradora prestigiou o diretor e elogiou o casal.

