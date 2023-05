Dira Paes esbanja beleza ao apostar em vestido longo durante viagem: "Lindíssima"

A atriz Dira Paes ganhou elogios dos seguidores ao postar fotos deslumbrantes durante uma viagem

Dira Paes(53) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 4, ao recordar alguns cliques de sua viagem à Bahia, durante a gravação do filme Ó Paí, Ó 2.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz esbanja beleza ao apostar em um vestido longo estampado e uma sandália plataforma, enquanto posa em um lindo cenário.

Ao dividir os registros no lindo cenário, a artista confessou que está ansiosa para a estreia do novo trabalho. "Uma #tbt de um pôr do sol na Bahia, durante a filmagem de #ÓPaíÓ2. Ansiosa para assistir nos cinemas", escreveu ela, contando que a foto foi feita na Baía de Todos os Santos.

Os internautas exaltaram a beleza de Dira nos comentários. "Linda. Você arrasa", disse uma seguidora. "Maravilhosa, elegante, culta, divertida e atriz excelente. Diva", afirmou outra. "Lindíssima", comentou uma fã. "Muito gata. Amei o vestido", falou mais uma.

Confira as fotos de Dira Paes:

Fotos do corpo real

A atriz Dira Paes chamou a atenção ao compartilhar fotos curtindo a praia com a família no feriado. Nesta última segunda-feira, 01, a famosa aproveitou o dia de folga para se divertir com seus amados na areia e roubou a cena ao surgir de biquíni.

Para o momento, a artista apostou em uma roupa de banho preta e impressionou ao exibir seu corpo real, sem retoques. De frente e de costas, ela deu um show de beleza e boa forma. "Feriado delicioso ao lado dos amores... Quando voltar quero explorar aquela fenda no último vídeo. Quem adivinha onde fica?", escreveu a famosa na legenda.

