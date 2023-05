De biquíni, Dira Paes exibe corpaço real em fotos de frente e de costas: ''Linda demais''

Aos 53 anos, Dira Paes exibe corpão real na praia e chama a atenção; veja as fotos

A atriz Dira Paes (53) chamou a atenção ao compartilhar fotos curtindo a praia com a família no feriado. Nesta segunda-feira, 01, a famosa aproveitou o dia de folga para se divertir com seus amados na areia e roubou a cena ao surgir de biquíni.

Para o momento, a artista apostou em uma roupa de banho preta e impressionou ao exibir seu corpo real, sem retoques. De frente e de costas, ela deu um show de beleza e boa forma.

"Feriado delicioso ao lado dos amores... Quando voltar quero explorar aquela fenda no último vídeo. Quem adivinha onde fica?", escreveu a famosa na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram as curvas de Dira Paes. "Linda demais", disseram os fãs. "Linda família", observaram outros.

Veja as fotos de Dira Paes de biquíni:

Ele cresceu! Filho de Dira Paes faz 15 anos e rouba a cena em fotos da família

A atriz Dira Paes está em festa ao celebrar o aniversário de 15 anos do filho mais velho, Inácio. A mamãe coruja abriu um álbum de fotos para mostrar a festa do herdeiro em sua casa.

Nas imagens, ela surgiu ao lado dos dois filhos e também do marido, Pablo Baião. Os quarto apareceram sorridentes para celebrar a nova idade do adolescente.

Na legenda, a artista falou sobre a alegria desta data especial. "Inácio fez 15 anos. Exatamente há quinze anos eu e @baiao.pablo estamos nos reinventando com as suas primeiras descobertas e conquistas, com sua vontade de conhecer o mundo, com as músicas, livros e filmes que ele gosta e com esse sorriso que nos enche de orgulho e muito amor", disse ela.

Por fim, ela também contou o motivo para ter dado o nome de Inácio para o primogênito. "Escolhemos Inácio por que é um nome que se fala sorrindo e é assim que te quero filho, sempre em busca do melhor sorriso. Te amamos demais!!!", contou.