Dira Paes arranca elogios em fotos esperando começo de novela: ‘Belíssima’

Ao posar sorrindo na janela enquanto espera o começo de Pantanal, Dira Paes recebe elogios por sua beleza

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 20h26

Nesta quarta-feira, 5, a atriz Dira Paes (53) arrancou elogios de seus seguidores em nova publicação em suas redes sociais. A Filó de Pantanal aparece sorrindo em cliques na janela.

“Tô esperando na janela iaia Pantanal começar”, brincou a atriz na legenda da publicação, que está no aguardo do começo do novo e penúltimo episódio da novela sucesso da Globo, que se encerra na sexta-feira, 7.

Nos comentários, seus seguidores morreram de amores pela Filó. “Muito maravilhosa”, comentou uma. “Pele mara!”, exclamou outra. “Você é uma ótima atriz, seu fã!”, disse um terceiro seguidor. Entre as inúmeras carinhas apaixonadas e corações para a atriz.

Veja a publicação de Dira Paes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Dira Paes mostra cena de casamento em Pantanal e deixa seguidores eufóricos

Dira Paes fez suas redes sociais bombarem com uma nova foto que deixou os fãs de Pantanal eufóricos. No clique, Filó aparece de noiva ao lado de Paula Barbosa e Camila Morgado, prontas para casar com seus respectivos pares.

Dira escreveu na legenda: “Cada uma ao seu estilo, cada uma com seu amor, rumo aos capítulos finais de Pantanal”.