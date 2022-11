Deslumbrante, Maiara encanta ao eleger look preto de couro poderoso: ''Que mulher, Brasil!''

Cantora Maiara, irmã e dupla de Maraisa, aposta em vestido de couro e arranca elogios dos fãs ao deixar pernas saradas à mostra

A cantora Maiara (34), irmã e dupla de Maraisa (34), colecionou elogios dos seguidores nesta sexta-feira, 25, ao compartilhar novos cliques na web!

Nas duas fotos, publicadas em sua conta oficial do Instagram, a sertaneja surgiu toda produzida para um ensaio feito por Gabriel Bertoncel. A famosa posou sentada em meio a equipamentos de fotografia, usando um look all black.

Com os cabelos longos soltos e ondulados, ela apostou no carão com vestido de manga comprida de couro com detalhes com zíper e uma fenda poderosa, deixando à mostra suas pernas torneadas.

A cantora completou o visual com sapatos de bico fino e acessórios dourados. "Aceito só o que é eterno!", escreveu Maiara ao legendar a publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "Perfeitinha", "Maravilhosa", "Meu Deus. Que mulher é essa, meus amigos?", "É tão maravilhosaa, deusa demais", "Cada dia tá mais linda!", "Que mulher, Brasil!", "Perfeição", "Quando eu penso que não pode ficar mais linda, você vai lá e prova o contrário", disseram.

Confira o look de Maiara:

Maiara dispara: ''Me liberto agora de qualquer prisão!''

A cantora Maiara refletiu sobre a atual fase de sua vida. Solteira após o fim do noivado com Fernando Zor (38), ela compartilhou com os fãs a sua visão sobre o futuro e como lida com suas relações de amizade e de família.

A estrela escreveu um longo texto para falar que acredita nas boas relações com as pessoas que estão ao seu redor, que sabe que não precisa da aprovação de ninguém e que pode construir uma família e continuar fazendo sucesso na carreira.

"É sobre se sentir amada e ao mesmo tempo ser livre... É sobre eu não precisar da aprovação de ninguém e poder ser eu de verdade... É sobre ter sucesso, uma família que me ama além de tudo, amigos que me amam... É sobre se sentir segura mesmo que andando sozinha, é sobre ter sempre alguém para contar... E graças a Deus eu tenho! Aprendi que nessa vida uma coisa não exclui a outra... Eu posso ser bem sucedida, amada pelas pessoas a minha volta, ter uma família que independente do meu sucesso ou não estão sempre comigo, é sobre eu não precisar da aprovação de ninguém e nem agradar ninguém pra me sentir inteira e aceita pela sociedade, que eu já sou uma pessoa bem sucedida e amada por todos e por isso também posso anular qualquer tipo de rejeição que eu já tenha sentido, porque hoje eu me sinto segura e não fujo das coisas boas da vida, que eu posso fazer o que eu quiser, inclusive casar e ter filhos e isso não vai atrapalhar o meu trabalho, muito pelo contrário, vai me fazer mais feliz, eu eu já sou muito feliz, é sobre eu trabalhar com o que eu amo e sou totalmente realizada por isso, que eu tenho o direito de construir todos os sonhos que eu tanto almejo, e ainda vou construir muito mais... É ter gratidão por Deus me dar a vida maravilhosa que eu tenho!", disse ela

