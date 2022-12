De vestido vazado, Poliana Rocha escandaliza ao surgir arrasadora em ensaio: ''Gata''

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, impressionou ao fazer fotos usando vestido preto ousado

A esposa do cantor Leonardo (59), Poliana Rocha (46), impressionou com novas fotos de um ensaio cheio de atitude. Nesta terça-feira, 06, a influenciadora compartilhou os registros em sua rede social e chamou a atenção dos seguidores.

Nos cliques, a loira fez caras e bocas com uma produção nada básica e se destacou com sua beleza. Usando um vestido preto, todo vazado, a mãe de Zé Felipe (24) ostentou seu corpaço escultural com estilo e muita elegância.

"Saia da condição de ser SOMBRA e seja VOCÊ! O seu brilho irradia", aproveitou Poliana Rocha para refletir na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de muitos elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Gata linda", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora chocou os internautas ao exibir sua cinturinha bem seca após uma sessão de massagem.

Poliana Rocha impressiona ao mostrar decoração de Natal de seu jardim

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, impressionou ao mostrar como ficaram a decoração de Natal com luzes no jardim de entrada de sua mansão. Na quinta-feira, 01, ela fez vídeos do local e chamou a atenção.

Nos registros publicados pela mãe de Zé Felipe, ela exibiu o resultado da decoração à noite. Com luzes brancas, verdes e amarelas o local foi iluminado. Poliana Rocha registrou orgulhosa como ficou a área externa de seu lar em clima natalino. Uma árvore central, anjos e outros formatos serviram de enfeite na grama extensa da parte da frente da residência.