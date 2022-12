Cobrindo apenas o necessário, Poliana Rocha choca com barriga seca após massagem

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, exibiu cinturinha fina após drenagem e impressionou com boa forma

A esposa do cantor Leonardo (59), Poliana Rocha (46), impressionou ao mostrar seu abdômen sarado em mais um registro na rede social. Neste domingo, 04, a famosa compartilhou uma selfie após fazer massagem e chocou.

Cobrindo-se apenas com uma toalha, enquanto estava deitada sem roupa recebendo o tratamento de uma profissional, a loira chamou a atenção ao ostentar sua barriga bem sequinha após o procedimento.

Com as costelas à mostra e a pele sem retenção, Poliana Rocha deu um show de boa forma ao provar que é dona de uma barriga sarada.

"Ela salvando meu intestino", escreveu a mãe de Zé Felipe (24) sobre a massagem na região ser boa até para o funcionamento de seu organismo.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora publicou alguns vídeos em seus stories exibindo a decoração natalina de seu jardim e impressionou com os detalhes. Com muitas luzes, a parte da frente da mansão foi enfeitada para o fim do ano.

Poliana Rocha exibe barriga seca após massagem; veja:

Esbanjando curvas esculturais, Poliana Rocha abaixa o biquíni e exibe marquinha de bronzeado

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, fez a temperatura subir em sua rede social ao se gravar de biquíni após fazer um bronzeado.

No registro publicado pela mãe de Zé Felipe, ela apareceu usando uma roupa de banho verde e amarela ostentando suas curvas bem douradas. Abaixando parte de baixo da roupa, a influenciadora deu um show de beleza e boa forma ao esbanjar seu corpaço escultural bem cuidado.

