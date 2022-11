De vestido justíssimo, Cleo exibe decote saltando e arranca suspiros: ''Maravilhosa''

Cantora Cleo elegeu look ousado com recortes e chamou a atenção ao deixar deocte em evidência

A cantora Cleo (40) deu um show de beleza com muito estilo e atitude nesta quinta-feira, 03, ao compartilhar fotos de um ensaio especial que fez exibindo suas curvas tatuadas.

Nos registros publicados pela filha de Glória Pires (59) e Fábio Jr. (68), ela surgiu arrasadora usando um vestido preto nada discreto. Com decote saltando e seu corpaço à mostra na peça recortada, a artista chamou a atenção ao fazer carão com uma maquiagem com batom vermelho.

"Ai meu coração", escreveu Cleo na legenda das fotos ousadas. Não demorou para os internautas responderem à famosa com muito elogios.

"Para de ser linda", pediram para a atriz. "Maravilhosa. Lov u", disse o marido, Leandro D'Lucca, sobre amá-la e admirá-la sua beleza.

Ainda nos últimos dias, Cleo roubou a cena ao surgir em fotos "diferentonas" usando um vestido justíssimo ao corpo. Sem sutiã, a famosa arrancou elogios com mais um look ousado.

Veja as fotos de Cleo usando vestido decotado:

Cleo relembra foto de criança com Fiuk e homenageia o irmão

Na última terça-feira, 25, o cantor Fiuk completou mais um aniversário e ganhou uma homenagem especial na web!

A atriz Cleo fez questão de fazer uma declaração para seu irmão por parte de pai ao celebrar a chegada dos 32 anos dele. A filha de Fábio Jr. compartilhou uma montagem com quatro cliques ao lado do ex-BBB. Em um dos registros, os dois aparecem quando crianças.

