De vestido colado no corpo, Jojo Todynho impressiona com nova aparência

Usando look justíssimo, Jojo Todynho impressiona ao exibir cinturinha e curvas bem mais magras após meses de cirurgia bariátrica

A cantora Jojo Todyhnho não para de impressionar com suas novas curvas. Após surgir de biquíni neste sábado, 16, a artista ostentou seu corpaço escultural ao apostar em um look colorido cheio de estilo.

Para aproveitar um show de Simone Mendes, a funkeira elegeu uma roupa bem colada ao corpo. De vestido sem alça e justíssimo, a futura advogada revelou mais uma vez como está seu corpo após perder mais de 30 kg por optar pela cirurgia bariátrica.

"Prestigiando minha amiga @simonemendes. stylist: @thiagosetra", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas encheram a musa de elogios. "Maravilhosa", babaram os fãs. "Linda demais", falaram outros.

Ainda neste sábado, 16, Jojo Todyhnho deu o que falar ao surgir com um biquíni pequeno. Na quinta-feira, 14, antes de ir para a academia, a famosa postou um vídeo mandando recado sobre emprestar dinheiro e a pessoa não devolver.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho exibe antes e depois de emagrecer 33 quilos

A cantora Jojo Todynho impressionou seus seguidores neste domingo, 10, ao comparar fotos de antes e depois do seu corpo. Depois de decidir emagrecer, ela já eliminou 33 quilos e decidiu mostrar fotos para comparar as mudanças em sua silhueta nas redes sociais.

Na legenda, ela refletiu sobre a nova fase em sua vida e já revelou que não pretende ficar muito magra. "33 Off com muito orgulho!! Com a certeza que fiz a melhor escolha e estou no caminho certo… Vivendo o meu processo (ele é meu, esquece, só meu). O resultado de fulana de sicrano não me interessa, você que vive com essa língua de balança preocupada(o) se eu perdi peso ou não, deveria usá-lá para pesar e colocar na balança a sua vida… Eu sempre me amei e agora muito mais, não esperem de mim uma mulher 38, isso eu nunca serei e nem quero. Me respeita, eu sou “CAVALONA” e somente eu decido se reduzo o peito ou bumbum. Agradeço o carinho e apoio, mas dispenso sua opinião", escreveu.