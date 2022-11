De vestido coladíssimo, Graciele Lacerda exibe corpaço estourando: ''Lindíssima''

Musa fitness Graciele Lacerda esbanjou curvas esculturais em look justíssimo e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 10h12

A musa fitness Graciele Lacerda (42) chamou a atenção ao compartilhar mais um clique arrasador em sua rede social nesta quinta-feira, 17. Para sortear um jantar com ela, a famosa publicou o registro e chamou a atenção.

Usando um vestido preto bem colado e com seu cabelão de lado, a noiva de Zezé Di Camargo (60) deu um show de beleza e muita boa forma ao ostentar seu corpaço escultural no look justo.

Fazendo pose e carão para a câmera, a influenciadora arrancou elogios dos seguidores. "Lindíssima", escreveram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros ao vê-la toda produzida.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda roubou a cena ao surgir com o mesmo vestido justinho exibindo seu bumbum empinado. Em outro ângulo, ela provou ser dona de glúteos na lua.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Indignada, Graciele Lacerda rebate boatos sobre engravidar do filho de Zezé

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, precisou esclarecer o processo que está fazendo para engravidar do cantor. Isso porque, a musa fitness foi questionada se estaria fazendo seus embriões com uma doação do filho do sertanejo com Zilu Camargo (64), Igor Camargo.

"Deus tenha misericórdia dessas pessoas que falaram um absurdo desse, eu fiquei chocada, passou dos limites de imaginação, mas enfim, nem vou falar disso...", falou espantada.

Graciele Lacerda então explicou como foi feito seus embriões. "Meus embriões já estão feitos há muito tempo, estou na fase de implantação então não to fazendo embriões eles já estão prontos, levei mais de dois anos pra conseguir um banco, porque tenho pouquíssimos óvulos por causa de vários fatores, não quero falar desse assunto, porque não é momento não é a hora, mas tenho poucos óvulos por causa da minha idade, da cirurgia da endometriose...", disse.

