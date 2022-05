De shortinhos e cropped, Gretchen ostenta corpaço impressionante

Cantora Gretchen roubou a cena ao apostar em look moderno e curtinho para prestigiar o esposo

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 09h54

A cantora Gretchen (62) chamou a atenção com mais um look ousado!

Nesta terça-feira, 10, a Rainha do Rebolado apostou em uma combinação bem menininha para prestigiar o marido Esdras de Souza (48) e se destacou.

De shortinhos, cropped e botas, Gretchen ostentou seu corpaço com estilo. "Lá vamos nós. Lançamento do clipe DOUBLE DE MARIDO do estouradíssimo @euxama meu lindo. Meu amigo humilde e que merece tudooooo de bom. Amoooo", disse ela na legenda.

Nos comentários, os seguidores admiraram os cliques da famosa. "Lindíssima", elogiaram os fãs. "O poder em pessoa", falaram outros.

Ainda recentemente, quem recebeu elogios na rede social de Gretchen foi a filha caçula dela. Celebrando o aniversário de 12 anos da herdeira, a artista impressionou ao mostrar a beleza da garota.

Confira o look de Gretchen: