De roupa de banho inusitada, Mel Maia se exibe em piscina no deserto

Usando look de banho nada convencional, Mel Maia se exibe ao curtir piscina em deserto; atriz está fazendo viagem internacional luxuosa

A atriz Mel Maia impressionou ao compartilhar novas fotos em sua rede social. Fazendo uma viagem internacional, a jovem surpreendeu nesta quinta-feira, 15, ao compartilhar cliques curtindo o deserto com um look de banho nada convencional.

Usando um biquíni com a parte de cima em formato de flores, a musa deu um show de beleza e roubou a cena no local com suas curvas saradas. Exibindo suas tatuagens, Mel Maia arrancou elogios dos seguidores.

"The 15th of february. Agafay", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas encheram a musa de elogios. "Coisa linda", admiraram os fãs. "Cada vez mais gata e fashion", disseram para a famosa.

Ainda nos registros, Mel Maia surgiu com seu novo namorado, João Maria Pereira. Nos últimos dias, ela postou registros ao lado do seu eleito na Itália. Nos últimos meses, uma fonte próxima confirmou o relacionamento deles para a CARAS.

"Eles estão namorando, sim, e curtindo o romance. Estão felizes", disse a fonte sobre eles passarem o réveillon em uma festa privada na praia de Búzios, litoral do Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Jade Picon é flagrada com ex-namorado de Mel Maia e Yasmin Brunet

Nos últimos dias, a influenciadora digital Jade Picon foi flagrada com o cantor MC Daniel, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um pouco distanciados e conversando, a ex-BBB surgiu na companhia do funkeiro.

Como de costume, Jade roubou a cena com seu físico treinado ao desfilar pela areia e tomar um banho de mar. Enquanto ela surgiu com um biquíni preto básico, Daniel surgiu vestindo uma regata branca, bermuda preta e algumas de suas joias.

Para quem não sabe, o artista estava vivendo um affair com a modelo Yasmin Brunet, que está confinada no BBB 24, após algum tempo do fim do namoro com a atriz Mel Maia, em agosto do ano passado. Desde então, ele não assumiu outro relacionamento publicamente.

Clique aqui e confira as fotos!