Jade Picon é flagrada com ex-affair de Yasmin Brunet, MC Daniel

Amigos? Jade Picon é flagrada ao lado de MC Daniel em praia do Rio de Janeiro; cantor já viveu affair com Yasmin Brunet e já namorou Mel Maia

A ex-BBB Jade Picon foi flagrada ao lado do cantor MC Daniel nesta sexta-feira, 02, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o artista estava vivendo um affair com a modelo Yasmin Brunet após algum tempo do fim do namoro com a atriz Mel Maia.

Um pouco distanciados e conversando, a influenciadora digital surgiu na companhia do funkeiro. Como de costume, Jade Picon roubou a cena com seu físico treinado ao desfilar pela areia e tomar um banho de mar.

Enquanto ela surgiu com um biquíni preto básico, MC Daniel surgiu vestindo uma regata branca, bermuda preta e algumas de suas joias.

Ainda nas última semanas, os dois cutiram férias em Fernando de Noronha. Apesar da torcida dos seguidores, Jade e Daniel não se pronunciaram sobre as especulações de estarem vivendo um romance.

É bom lembrar que, Yasmin Brunet e o cantor tiveram um breve affair logo após o término dele com a atriz Mel Maia, em agosto do ano passado. Mesmo com o fim do relacionamento, os dois continuaram amigos e o funkeiro ainda declarou sua torcida para a loira nas redes sociais.

Veja as fotos de Jade Picon e MC Daniel:

Fotos: Dilson Silva/AgNews

Yasmin Brunet e MC Daniel foram alvo de críticas:

Apesar de afirmarem que são apenas amigos, MC Daniel e Yasmin Brunet já precisaram rebater algumas críticas por conta do suposto relacionamento. Para quem não acompanhou, Flavio Nakagima, um dos melhores amigos do ex-marido da loira, Gabriel Medina, fez um comentário indelicado sobre a vida amorosa da modelo.

Depois que a loira foi ao aniversário da avó de seu suposto affair, MC Daniel, o atleta deixou um comentário afiado sobre a vida amorosa da loira nas redes sociais, que rebateu as críticas com um desabafo sobre liberdade.

Vale evidenciar que Yasmin Brunet não assume um relacionamento desde que se separou do surfista no começo de 2022. "Essa aí está mais no palco que cantores, Xamã, Ret, Luan, Daniel Isso porque na época eu era má companhia porque eu pegava geral”, disse Nakagima.

Pouco tempo depois, a modelo respondeu a declaração do surfista com uma nota: “Lutamos para ocupar lugares por anos e anos, sermos donas dos nossos corpos e desejos. Peço apenas respeito”; veja o desabafo de Yasmin Brunet.