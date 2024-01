BBB 24: MC Daniel sai em defesa de Yasmin Brunet após falas de Rodriguinho

Após Rodriguinho admitir que achava que Yasmin Brunet era uma "patricinha", MC Daniel sai em defesa de sua ex-affair nas redes sociais

Com a participação de sua ex-affair, Yasmin Brunet, no BBB 24, o cantor MC Daniel está soltando algumas declarações de apoio para a modelo. Nesta quarta-feira, 11, em suas redes sociais, o funkeiro saiu em defesa da loira após algumas falas do cantor Rodriguinho no reality show da Globo.

Na ocasião, o antigo integrante do grupo Os Travessos admitiu que achava que a ex-esposa de Gabriel Medina era uma "patricinha". No entanto, ele havia mudado de opinião e contou quando a chave mudou em sua cabeça.

"Parece que ela é uma patricinha, mas ela não é. Ainda falei pra ela, sabe quando eu entendi que você não era isso? Quando eu vi com o Daniel. O Daniel é louco cara, quando você tá com o Daniel, pelo menos metade da vida do Daniel você tem que ter...", disse o artista.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o funkeiro defendeu Brunet e ainda falou sobre os momentos que eles dividiram em seu curto tempo juntos. "Ela é maloqueira, tem nada de patricinha metida. Foi na favela comigo, ajudou crianças carentes, gosta de funk, pagode, marmitex, desenho, jogo de arma", escreveu o cantor em meio de risadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Mesmo sem assumir oficialmente um namoro, Yasmin Brunet e MC Daniel viveram um romance logo após o término do relacionamento do cantor com a atriz Mel Maia. Durante o affair, os dois foram vistos juntos em diversas ocasiões, incluindo eventos da família do funkeiro.

Ex-mulher de Rodriguinho abre o jogo sobre a relação deles após a separação

Na última quarta-feira, 10, Nanah Damasceno, ex-mulher de Rodriguinho, deu uma declaração sobre a acusação de agressão contra o cantor quando os dois ainda eram casados. Ela contou que os dois conversaram, pediram perdão um ao outro e já se acertaram.

Por meio dos seus stories no Instagram, a influenciadora esclareceu que a situação com seu ex-marido ficou no passado assim que o assunto voltou a ser comentado com a estreia do BBB 24. “Essa história já está muito bem resolvida. Nós nos acertamos, pedimos perdão, e eu acredito que as pessoas podem ter a chance de mudar, gente. De evoluir, de procurar melhorar. [...] Cada um seguiu seus caminhos, distantes, nos respeitando, com uma boa relação”, disse ela.

Nanah ainda ressaltou que eles buscaram ter uma boa relação por conta de seus filhos. "Acho que ninguém deve ser condenado eternamente, que as pessoas merecem segunda chance", declarou.