De peruca, Luana Piovani deixa web babando ao posar de lingerie de oncinha: ''Gata de todos os jeitos''

Aos 46 anos, atriz Luana Piovani publica fotos de lingerie com estampa de onça e peruca e compartilha mensagem positiva com os fãs

A atriz Luana Piovani (46) deixou os fãs babando na manhã desta segunda-feira, 28, ao esbanjar sensualidade em fotos nas redes sociais!

Em sua conta oficial no Instagram, a artista postou fotos em que aparece caracterizada como algumas de suas personagens. Na primeira imagem, a loira aparece como Vanda, da novela portuguesa Sangue Oculto, seu trabalho atual.

No segundo e no terceiro registro, a gata roubou a cena ao posar com o look sensual, usando uma peruca de franja e lingerie de oncinha na pele de Jennifer, de O Clube. Na terceira foto, Luana surgiu em um programa de entrevistas.

"Falta a versão 'mãe', de roupa de ginástica e crocs de pelinho o dia todo, cheia de olheira e melasma, mas essa, hoje, não vou postar", disse Luana Piovani no início da legenda do post.

A mãe de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 6, do relacionamento com o surfista Pedro Scooby (34), ainda escreveu: "E você? Tem quantas aí dentro?", perguntou às seguidoras, completando com uma mensagem positiva. "BOM DIA MUNDÃOO! CABA NÃO! Nós vamos conseguir dar um jeito! A semana tá começando, a gente que escreve a nossa história, a página do dia tá em branco…"

Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza de Piovani. "Gata de todos os jeitos!", "Linda, um exemplo de mulher para mim", "Linda de todas as formas... Feliz da mulher que assume todas essas versões, o bom da vida é isso, viver fora de todas as caixas", "A modelo mais linda, ótima atriz, super mãe, mulher forte, inteligente, consciente e generosa! ", "Uma onça é sempre uma onça! Super atemporal", disseram.

Confira as fotos de Luana Piovani de lingerie:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Luana Piovani fala sobre menopausa aos 46 anos

A atriz Luana Piovani voltou a falar sobre a menopausa, constatada aos seus 46 anos de idade. Ela explicou porque acha tão importante abordar o assunto nas redes sociais.

Em entrevista à revista 'Quem', Piovani explicou: "Primeiro, porque é verdade. Segundo porque, mais uma vez, eu passo por uma situação pela qual 80% das mulheres passam e ninguém fala muito a respeito. Então, mais uma vez, eu liguei meu microfone, coloquei nos assuntos uma coisa relevante, que as pessoas ficam com medinho de falar”.

“Quando comecei a sentir, identifiquei [a menopausa], fiquei com vergonha de comentar com meu namorado. Mas isso durou pouco”, confessou ela se referindo ao namorado Lucas Bitencourt, de 32 anos. Os dois se conheceram em Portugal.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!