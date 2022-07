De maiô, Heloisa Périssé curte dia de sol na piscina: "Linda"

A atriz Heloisa Périssé exibiu a boa forma ao compartilhar um clique de maiô nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 12h22

Heloisa Périssé(55) mostrou a boa forma ao compartilhar um clique de maiô na manhã deste domingo, 17.

Em seu perfil no Instagram, a atriz surgiu sentada próxima à piscina e contou que estava curtindo o dia ensolarado no Rio de Janeiro.

"Um privilégio ter dias assim no inverno. Bom domingo pra vocês!", desejou a artista, que aparece usando um maiô preto.

O registro recebeu vários elogios. "Que gata", disse uma seguidora. "Muito maravilhosa. Ótimo domingo", escreveu outra. "Deusa perfeita", falou uma fã.

Encontro com as amigas

Recentemente, Heloisa mostrou um encontro muito especial. Nas redes sociais, a atriz compartilhou uma foto ao lado de Claudia Raia (55), Paolla Oliveira (40) e Ingrid Guimarães (49) e contou que elas se encontraram no fim de semana para assistirem ao espetáculo de Claudia, que estava em cartaz com o espetáculo Conserto Para Dois, que atua com seu marido, Jarbas Homem de Mello (52).

Confira o clique de Helois Périssé de maiô: