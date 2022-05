Heloisa Périssé mostra encontro com Claudia Raia, Paolla Oliveira e Ingrid Guimarães

As atrizes Heloisa Périssé, Paolla Oliveira e Ingrid Guimarães prestigiaram a peça de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 18h23

Na tarde desta segunda-feira, 23, Heloisa Périssé (55) usou as redes sociais para mostrar um encontro muito especial!

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou uma foto ao lado de Claudia Raia (55), Paolla Oliveira (40) e Ingrid Guimarães (49) e contou que elas se encontraram no fim de semana.

Claudia está em cartaz com o espetáculo Conserto Para Dois, que atua com seu marido, Jarbas Homem de Mello (52), e recebeu as amigas no teatro VillageMall, no Rio de Janeiro.

Ao compartilhar um clique do encontro, Périssé aproveitou para convidar os seguidores para assistirem ao espetáculo. "Registro de um final de semana maravilhoso. Aproveito para divulgar que o @consertoparadois está em cartaz neste final de semana no Rio de Janeiro, não perde!", escreveu ela.

A publicação recebeu vários elogios. "Que fotão", disse uma seguidora. "Lindas. Grandes atrizes", afirmou outra. "Que encontro especial", comentou uma fã.

Ingrid Guimarães também publicou o mesmo registro em seu Instagram e também falou sobre a alegria de prestigiar Claudia e Jarbas ao lado das amigas. "Sobre ontem a noite a alegria de ir ao teatro lotado ver o talento de @claudiaraia e @jarbashomemdemello fazendo vários personagens, cantando, dançando e deixando a gente exausta só de olhar. Vocês acham que eu fui bem acompanhada? @heloisaperisse @paollaoliveirareal. Assistam @consertoparadois!!! Te amo Cláudia!", disse a atriz.

