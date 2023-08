De lado, Juju Salimeni escandaliza ao exibir corpo muito desenhado: ''Divina''

Juju Salimeni escandaliza ao revelar clique arrasador feito em ensaio fora do Brasil

A musa fitness Juju Salimeni parou tudo ao mostrar suas curvas treinadas em um novo clique em sua rede social. Nesta quarta-feira, 02, a famosa compartilhou uma foto de um ensaio diferenciado e chamou a atenção ao exibir seus músculos.

Nos registros, a ex-panicat apareceu de lado e chocou com o nível de sarada que atingiu. Bem definida e com os músculos desenhados, a apresentadora deu um verdadeiro show de beleza e muita boa forma ao posar de maiô cavado.

"Não é sobre viver é sobre descobrir o que te faz se sentir VIVO", refletiu ela na legenda e marcou a localização de onde foi feito o ensaio recentemente, em Las Vegas, nos EUA. Nos comentários, os internautas se mostraram perplexos com a artista. "Um corpo é um corpo", admiraram os fãs. "Divina", elogiaram outros.

Orgulhosa de seu passado como panicat e de seu corpo construído ao longo dos anos, Juju Salimeni contou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital se o noivo, o empresário Diogo Basa, tem ciúmes dela."Eu estou sempre fazendo fotos que mostram bastante o corpo e ele também, fazemos muitas fotos juntos inclusive. Ele só não tolera desrespeito ou algum tipo de abuso de alguma pessoa, mas isso nunca aconteceu, ele é bem tranquilo. Nós não nos importamos com assédio ou críticas porque Somos muito bem resolvidos com a nossa vida, com o nosso estilo e com o nosso corpo, portanto nós queremos estar bem para nós mesmos, e no caso dele para as competições que são o trabalho dele", declarou.

Armação? Juju Salimeni se defende após video de macacão explodindo: 'Biscoiteira'

Recentemente, a apresentadora Juju Salimeni deu o que falar ao compartilhar um vídeo ficando nua em uma academia nos EUA. Viajando com o noivo, o fisiculturista e empresário Diogo Basa, ela foi ao local realizar um treino usando um macacão de zíper e acabou sendo "traída" pela peça.

O momento em que a roupa abriu e a deixou com os seios à mostra foi captado pelo celular da musa fitness, que publicou o vídeo da saia justa em sua rede social. Nos comentários, a famosa recebeu vários tipos de elogios e até críticas. A ex-panicat foi inclusive acusada de ter armado o momento inusitado.

"Gente, foi só eu que tive essa impressão ou pareceu que foi armado?", questionaram. Em resposta, Juju Salimeni deixou claro que não precisa desse tipo de vídeo para se promover e que sempre gravar seus treinos, andando com um tripé pela academia, por isso conseguiu registrar a "gafe".

"Ah realmente é super minha cara fazer uma presepada dessas pra aparecer, eu sou ultra biscoiteira, né? Cê me vê todo dia biscoitando nas páginas de fofoca", rebateu a musa fitness a acusação sobre querer aparecer.