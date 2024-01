De férias, Luisa Sonza impressiona ao se exibir ‘de frente e verso’ no mar

Distante das redes sociais, Luisa Sonza impressiona ao abrir exceção para compartilhar cliques reveladores de sua viagem de férias

Afastada das redes sociais desde a polêmica envolvendo seu último namoro, a cantora Luisa Sonza surpreendeu seus seguidores nesta sexta-feira, 12, ao retornar brevemente para abrir um álbum de fotos de viagem de férias em seu perfil. A artista exibiu toda a sua beleza durante um dia de descanso em Guanacaste, na Costa Rica.

Através de sua conta oficial no instagram, a equipe da estrela, que não tem mais o aplicativo da redes sociais em seu celular, dividiu os cliques reveladores de seus dias offline com os seguidores. Nas imagens, Luísa aparece relaxando sozinha à beira mar no Golfo de Papagayo, um cenário paradisíaco em seu destino luxuoso de férias.

De frente e verso, a cantora chamou atenção ao colocar toda a sua beleza para jogo. A dona dos hits 'Braba' e 'Penhasco' posou em diferentes ângulos com um biquíni preto básico e um boné. Além disso, ela mostrou que estava aproveitando seu momento longe dos holofotes ao surgir com os cabelos ao natural e sem maquiagem.

Luisa dispensou legenda, mas ganhou muitos elogios de amigos e seguidores em seus comentários: “Aí Luísa sinceramente, todo dia uma pintura diferente na minha tela, tão linda”, disse um admirador. “Que paisagem linda, e nem tô me referindo ao local”, brincou outro seguidor. “Como é ser uma das mulheres mais lindas do Brasil?”, disse mais uma.

Vale lembrar que Luisa desinstalou todas as redes sociais depois de se envolver em uma polêmica em setembro do ano passado: “Decidi não ter mais redes sociais no celular, acredito que isso tem feito bem pra mim e sei que vocês entendem isso! Mas pode deixar que vou mandando fotinhas e mensagens pra vocês pela minha equipe, não vou ficar distante”, explicou.

A cantora decidiu seguir em frente sem entrar novamente em seu perfil para preservar sua saúde mental em meio às polêmicas sobre seu antigo namoro. No ano passado, Luisa causou alvoroço e recebeu muitos comentários após anunciar o término com o investidor e influenciador digital Chico Moedas em rede nacional no programa de Ana Maria Braga.

