De férias, Luisa Sonza exibe corpão sarado em novo álbum de fotos

A cantora Luisa Sonza eleva a temperatura das redes sociais ao mostrar sua beleza deslumbrante em novas fotos com look mínimo

A cantora Luisa Sonza agitou as redes sociais neste domingo, 7, ao abrir um álbum de fotos de suas férias. A beldade aproveitou os dias de verão para renovar o bronzeado em uma piscina e mostrou sua beleza impecável.

Nas fotos, ela surgiu apenas de biquíni fio-dental enquanto posava na beira de uma piscina e também em uma sauna. “Estou de férias”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Você é maravilhosa”, afirmou um seguidor. “Tão perfeita”, comentou outro. “Coisa mais linda”, escreveu mais um.

Divórcio de Luisa Sonza e Whindersson Nunes

A cantora Luísa Sonza lançou seu documentário ‘Se Eu Fosse Luísa Sonza’, que conta com participações especiais, como seu ex-marido, Whindersson Nunes. O humorista aproveitou a oportunidade para colocar um fim nos rumores de traição. Ele também confessou que o uso de drogas desempenhou um papel crucial no término do casamento.

Após três anos da separação, o comediante abriu o jogo sobre o verdadeiro motivo pelo qual decidiu pedir o divórcio da loira. Segundo Whindersson, ele viveu um período conturbado por conta do vício: “Eu usava droga porque queria, aquela ilusão de ser mais divertido. 'O que está acontecendo? Não vou lembrar amanhã'”, disse.

O documentário também apresenta depoimentos de pessoas próximas ao casal sobre o fim do casamento. Segundo relatos, a união esfriou quando seu ex-marido retornou ‘diferente’ de uma viagem e caiu em uma depressão: “Ele preferia ficar com os amigos, as drogas, do que ficar com ela", lamentou uma assistente da cantora.

“Tenho que admitir que estava meio perdido”, Whindersson concordou e revelou que acabou se afastando da ex-esposa: "A gente já não conversava, não tinha mais aquela vontade. Aquela parada 'dois primos que se reuniam no Natal'. A gente dormia junto, tinha tudo o que todo casal fazia, menos o amor do casal”, o humorista abriu o jogo.

Mesmo com o fim conturbado e os rumores de traição que circularam na época, Luísa contou que lembra da união com carinho e que poderia existir uma segunda chance: "Foi lindo. Eu amei o meu casamento com Whindersson. Se o povo não tivesse infernizado tanto a nossa vida, a gente estaria junto até hoje”, a loira declarou.